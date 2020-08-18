В Минводах на Ставрополье благоустроили сквер площадью 10 тыс. кв. м

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Сквер Надежды, который выбрали на голосовании горожане, благоустроили в городе Минеральные Воды по национальному проекту. Здесь появились пешеходные дорожки, воркаут-пространство, детская игровая площадка, сообщили журналистам в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона во вторник.

"В городе Минеральные Воды завершили благоустройство сквера Надежды, расположенного по улице Советской. Работы здесь проводились в рамках проекта по формированию комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь сквера - более 10 тыс. кв. м. По всему его периметру специалисты проложили пешеходные дорожки, покрытые новой тротуарной плиткой. Для любителей активного отдыха создана спортивная воркаут-площадка. Для детей обустроена игровая площадка с качелями.

"Также в сквере построили и новую сцену, которая будет собирать вокруг себя всех посетителей во время культурных мероприятий. Осталось только озеленить территорию сквера. Эти работы проведут по осени, как только для этого наступят благоприятные погодные условия", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, этот объект выбрали сами горожане в ходе рейтингового голосования, прошедшего в 2019 году.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.