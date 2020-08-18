Первый фестиваль "Каспий - море дружбы" собрал в Дагестане около 150 участников

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль межрегионального сотрудничества "Каспий - море дружбы" завершился в Дагестане, в нем приняли участие около 150 человек из 22 регионов РФ. Об этом сообщила ТАСС во вторник председатель дагестанской региональной общественной организации татарской национальной культуры "Туган Тел", которая является одним из организаторов фестиваля, Эльмира Кадырова.

"В мероприятии приняли участие представители 22 субъектов Российской Федерации, национальных автономий и объединений Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, представители средств массой информации и Гильдии межэтнической журналистики, большая часть которых представляет СМИ Сибирского и Северо-Западного федеральных округов", - сказала Кадырова, добавив, что всего в фестивале приняли участие около 150 человек.

Она добавила, что количество участников оказалось относительно небольшим из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, которые продолжают действовать в республике в связи с пандемией коронавируса. Основные мероприятия фестиваля прошли в городе Дербент. По словам Кадыровой, помимо участия в рабочих площадках и круглых столах, участники фестиваля посетили основные туристические достопримечательности города, в том числе крепость Нарын-Кала и Джума-мечеть.

"В ходе образовательных семинаров <…> обсудили вопросы, как развивать этнотуризм и продвигать региональные этнобренды, используя возможности средств массовой информации. В ходе проведения круглых столов были представлены тематические проекты, туристические и краеведческие программы, обсудили актуальные аспекты подготовки и проведения процедуры классификации региональных средств размещения, а также рассказали о современных тенденциях развития регионального туризма и возможностях СМИ для популяризации внутреннего туризма", - рассказала собеседница агентства.

По окончании основной программы фестиваля его участники продолжили знакомство с туристическими объектами Дагестана, а также провели рабочие встречи в республиканском министерстве по национальной политике и делам религий и Общественной палате Дагестана. "Порядка 12 участников Фестиваля останутся в Дагестане на протяжении еще трех дней в сопровождении представителей Министерства по туризму и народных художественным промыслам Республики Дагестан для лучшего ознакомления с туристическими маршрутами региона", - добавила Кадырова.

Фестиваль "Каспий - море дружбы" открылся в Дербенте 14 августа. Его организаторами выступили Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, администрация Дербента и дагестанская региональная общественная организация татарской национальной культуры "Туган Тел".