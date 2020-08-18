В Новгородской области открылся маршрут "Дорогами памяти и поиска. Валдайский рубеж"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Поисковики из Новгородской и Московской областей отправились по военно-патриотическому маршруту "Дорогами памяти и поиска. Валдайский рубеж", сообщил ТАСС во вторник заместитель командира поискового отряда "Память" г. Валдай Владимир Петров.

Маршрут пройдет по местам сражений времен ВОВ в Валдайском районе, в рамках памятной акции участники проведут на различных точках поисковые работы, установят информационные щиты.

"Это автомобильный маршрут протяженностью 123 км и плюс ответвления пешие на позиции советских войск. Дело в том, что здесь в районе деревни Сухая Нива (Валдайского района Новгородской области) в сентябре 1941 года был остановлен враг и дальше фашисты не прошли ни шагу. Работы в Валдайском районе [идут] более 30 лет, поднимают останки бойцов Великой Отечественной войны. И вот мы решили сделать такой маршрут для того, чтобы показать, что здесь действительно была война, позиции", - сказал Петров.

Собеседник агентства также пояснил, что во вторник новгородские поисковики и представители Московской области в качестве памятной акции проследуют по маршруту, стартовав от деревни Язвищи Валдайского района, а в среду начнут поисковые работы по территории маршрута.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области, поисковики стремятся привлечь к маршруту интерес туристов, чтобы сохранить память о событиях, которые происходили в Валдайском районе в период Великой Отечественной войны. "Мы сейчас восстанавливаем советские позиции: уже восстановлен один блиндаж полностью, открыта часть окопов, планируем восстановить еще один блиндаж, смотровые точки", - добавил Петров.

Этот военно-патриотический маршрут создают в Новгородской области в рамках проекта новгородских поисковиков "Дорогами памяти и поиска: народы СССР в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на новгородской земле", который получил поддержку Фонда президентских грантов и стал победителем первого конкурса 2020 года.