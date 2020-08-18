Художники создадут более 20 масштабных граффити на стенах домов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Участники фестиваля уличного искусства "Культурный код" создадут масштабные изображения на 26 фасадах многоквартирных домов на Ставрополье. Подготовка идет в поселке городского типа Солнечнодольск, сообщили журналистам во вторник в краевом управлении по информационной политике.

"26 фасадов многоэтажек на Ставрополье превратятся в холсты для огромных граффити. Ремонт фасадов многоквартирных домов для нанесения граффити-композиций ведется в рамках подготовки к фестивалю уличного искусства "Культурный код". Поверхности фасадов делают практически идеальными за счет нанесения нескольких выравнивающих слоев, особое внимание уделяется торцам зданий", - говорится в сообщении.

Солнечнодольск получил право стать одной из площадок фестиваля по итогам конкурсного отбора. Поселок начали строить 47 лет назад для работников Ставропольской ГРЭС, в нем было возведено 55 многоквартирных домов. Компактное расположение домов позволяет участникам фестиваля создать музей современного искусства под открытым небом.

Изначально фестиваль планировалось провести в Солнечнодольске в конце лета 2020 года, однако планы были скорректированы из-за пандемии и введения ограничительных мероприятий. "Точные сроки проведения фестиваля уличного искусства "Культурный код" в крае будут определены в зависимости от эпидобстановки и восстановления международного авиасообщения", - пояснили в управлении по информполитике.

Фестиваль "Культурный код" - совместный проект ОНФ, президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Фонда поддержки и развития современного искусства. Участники фестиваля создают муралы на фасадах домов, встречаются с художниками, проводят лекции о современном искусстве. Главная цель фестиваля - создание музеев монументального искусства под открытым небом, знакомство россиян с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.