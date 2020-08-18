Власти Кабардино-Балкарии разработали проект грантовой поддержки молодых ученых

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) окажут финансовую поддержку молодым ученым по нескольким направлениям и предложат им новые формы решения жилищных вопросов. Об этом сообщил во вторник глава региона Казбек Коков в ходе онлайн-встречи с представителями делегации региона на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук".

"Проект по поддержке молодых ученых по направлению грантовой поддержки уже разработан Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии, предусматривается поддержка по пяти направлениям. Сегодня у нас есть стипендии для молодых ученых, я знаю что они не совсем могут удовлетворить запросы молодых ученых, поэтому мы пересмотрим сумму этой поддержки. Третья составляющая связана с обеспечением жильем, предоставляя различные субсидии, скажем, по ипотекам, которые молодые ученые привлекут для приобретения жилья, это тоже в рамках 2020 года мы проработаем", - сказал Коков, обращаясь к молодежи.

Создание новых рабочих мест Коков назвал архиважной задачей, уточнив, что по стратегии развития региона в будущем это 10 тыс. мест. Отвечая на вопрос участника форума о возможности стажировки молодых специалистов, Коков пообещал проработать вопрос с представителями бизнеса и местными властями. Основной нишей, в которой молодые ребята смогут применять свои знания, глава региона назвал предпринимательство. "Надо быть предприимчивее, создавать самим рабочие места", - призвал Коков.

Он заверил что в республике делается многое для того, чтобы у молодежи не возникало желания уезжать из региона. "Новые инвестиции, создание новых производств, повышение производительности труда, создание новых рабочих мест - все это позволит нам значительно сократить отток нашей активной молодежи в другие регионы, хотя при этом считаю, что наша молодежь должна двигаться по нашей большой стране, потому что она активная, востребованная, и если у них серьезные успехи и они смогут реализовать себя в крупных городах нашей страны, препятствовать не надо", - добавил он.

Коков подчеркнул, что власти работают над созданием среды, в которой живет молодежь, "чтобы молодому поколению было комфортно жить в красивых городах и удобном жилье, чтобы эти условия как минимум соответствовали среднероссийскому уровню".

На Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" во вторник прошел традиционный день Северо-Кавказского федерального округа. Руководители субъектов округа в режиме видеоконференции провели встречи с участниками из своих регионов, обсудили актуальные вопросы развития округа и своих территорий. От Кабардино-Балкарии в форуме принимают участие 300 человек, 105 из них участвуют в грантовом конкурсе Росмолодежи. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.