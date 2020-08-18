Власти КБР планируют оказать помощь отраслям АПК и туризма в привлечении инвестиций

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют оказать помощь сельскому хозяйству и туристической отрасли в привлечении инвестиций, сообщил глава региона Казбек Коков в ходе онлайн-встречи с представителями делегации региона на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" во вторник.

Отвечая на вопрос одного из участников форума о последствиях пандемии коронавируса для экономики КБР, Коков подчеркнул, что "экономика Кабардино-Балкарии сильно не пострадала".

"Мы работаем в части активизации нашей инвестиционной деятельности, чтобы предоставить все возможности тем отраслям, которые пострадали, привлечь более дешевые кредитные средства, более дешевые инвестиции, которые позволили бы развиваться дальше. Сегодня приоритеты в КБР, это наши сильные точки - сельское хозяйство и сфера туризма, и мы приложим усилия для того, чтобы максимум инвестиций направить в данную отрасль, это особенно касается сферы туризма и санаторно-курортного комплекса", - сказал Коков.

Он также рассказал, что в республике разработана стратегия развития туристической отрасли с четко выверенным планом действий начиная от документации и планировки туристических дестинаций, и заканчивая четкими расчетами финансирования во взаимодействии со Сбербанком и другим ведущими банками страны. "Мы по этим направлениям, думаем, достигнем значительных успехов, и это позволит нам быстрее восстановить нашу экономику", - отметил Коков.

По его словам, предприятия сельского хозяйства региона в период самоизоляции продолжили работу, а легкая промышленность получила развитие благодаря тому, что смогла быстро переключиться на производство средств индивидуальной защиты. "Вместе с тем, сильно пострадала сфера обслуживания, туристический комплекс и наши предприятия понесли серьезные убытки. Мы разработали комплекс мер по поддержке данных отраслей, такой, как был создан на федеральном уровне", - добавил Коков.

На Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" во вторник прошел традиционный день Северо-Кавказского федерального округа. Руководители субъектов округа в режиме видеоконференции провели встречи с участниками из своих регионов, обсудили актуальные вопросы развития округа и своих территорий. От Кабардино-Балкарии в форуме принимают участие 300 человек, 105 из них участвуют в грантовом конкурсе Росмолодежи. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.