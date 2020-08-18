В Дагестане планируют привлечь в бюджет до 700 млн рублей от видеоконтроля на дорогах

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают, что использование комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения поможет привлечь в бюджет около 700 млн рублей, которые будут направлены на повышение безопасности на дорогах республики, сообщил во вторник на своей странице в Instagram первый вице-премьер правительства региона Гаджимагомед Гусейнов.

"На сегодняшний день мы располагаем 276 комплексами автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которые напрямую влияют на дисциплинированность водителей, а соответственно, снижают аварийность, сохраняя жизнь и здоровье людей. <…> Все штрафы за нарушение ПДД, в первую очередь, будут направлены на организацию безопасности дорожного движения: светофоры, расширение дорог, разделительные ограждения, современные системы управления дорожным движением и т. д. Предполагаемый объем средств от работы камер составляет примерно 700 млн рублей", - написал Гусейнов.

Он добавил, что с начала года в Дагестане зарегистрировано 763 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 162 человека и пострадало 1024 человека. "Это ниже, чем за аналогичный период предыдущих годов", - отметил первый вице-премьер.

Как пояснили в пресс-службе главы и правительства Дагестана, повышение безопасности на дорогах региона обсуждалось по вторник на совещании по вопросу функционирования систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Дагестана, которое провел глава республики Владимир Васильев. В частности, на совещании был затронут вопрос работы станций технического обслуживания, технического осмотра рейсовых пассажирских автобусов - в настоящее время в республике работают 44 таких станции.

"Нам нужно увеличить количество подобных станций, что скажется не только на безопасности пассажиров, но и создаст дополнительные рабочие места", - отметил Васильев.