Чемпионат России по маунтинбайку с участием более 100 спортсменов пройдет в КЧР

ЧЕРКЕССК, 18 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по маунтинбайку соберет порядка 100 участников из более 20 регионов России на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии 22-30 августа, сообщили журналистам во вторник в аппарате полномочного представителя президента РФ в СКФО.

"22 августа на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии стартует чемпионат России по маунтинбайку - гонки на горных велосипедах всероссийского уровня. <…> Заявки на участие в чемпионате уже подали представители более чем 20 регионов России, всего ожидается приезд более 100 участников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аппарата полпредства добавили, что соревнования пройдут в два этапа, 22 и 23 августа состоится гонка на выбывание, в рамках которой участники в условиях среднегорья проедут 900-метровую кольцевую трассу с препятствиями и техническими элементами. Второй этап пройдет 29-30 августа, запланирована гонка в дисциплине "кросс-кантри". Для гонки подготовлены 4,5 км закольцованной трассы с препятствиями по пересеченной местности, девушки сделают по трассе пять кругов, мужчины - семь. Мероприятия проводятся при поддержке Федерации велосипедного спорта России.

В период проведения соревнований курорт "Архыз" будет открыт для туристов. В экскурсионном режиме будет работать канатная дорога "Млечный путь", для гостей будут доступны полеты на параплане, пешие и конные маршруты, достопримечательности курорта.

"Маунтинбайк - одно из главных направлений в развитии "Архыза" как всесезонной спортивной площадки и места отдыха. На это лето в байк-парке курорта были запланированы восемь больших всероссийских и международных соревнований по кросс-кантри и даунхиллу, в том числе две гонки UCI. Пандемия нарушила планы, поэтому главным событием этого сезона в "Архызе" станет чемпионат России - важнейшие велосоревнования уровня страны и значимое событие в летней жизни курорта", - рассказал генеральный директор "Курортов Северного Кавказа" Хасан Тимижев, которого цитирует пресс-служба.

Чемпионат России по маунтинбайку проводится на курорте "Архыз" во второй раз. В 2019 году на курорте прошли 11 велосоревнований различного уровня. Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.