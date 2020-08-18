Заморозки придут в четыре региона России в среду

ТАСС, 18 августа. Ночные заморозки ожидаются в Иркутской, Мурманской, Магаданской областях и на севере Якутии в среду. В Магаданской области они продлятся вплоть до 21 августа, об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Иркутской области заморозки прогнозируются до минус трех градусов в среду, речь о горных районах. На востоке Мурманской области тоже заморозки до минус двух, а также в Магаданской области будет до минус трех. В Магаданской области они будут до 21 августа включительно даже", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также небольшие заморозки прогнозируются на севере Якутии в ближайшую ночь.