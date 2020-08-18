В Чувашии создали штаб общественного наблюдения за выборами

ТАСС, 18 августа. Члены Общественной палаты Чувашии на заседании во вторник решили создать штаб общественного наблюдения за выборами. Об этом говорится в сообщении, распространенном Общественной палатой республики.

"Сегодня, 18 августа 2020 года, в ходе заседания Совета Общественной палаты Чувашской Республики был рассмотрен вопрос о создании штаба общественного наблюдения за выборами. Решение было принято единогласно членами Совета палаты", - отмечается в сообщении.

Председатель Общественной палаты Алексей Судленков на заседании отметил, что общественность поддержала инициативу временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева, который 14 августа выступил с инициативой создания единого центра для координации наблюдателей на предстоящих выборах в сентябре. "Общественная палата Чувашии готова выступить в качестве организатора такого центра и предлагает назвать его штабом общественного наблюдения за выборами. С сегодняшнего дня мы начинаем работу со всеми заинтересованными сторонами по формированию штаба", - приводят слова Судленкова в сообщении.

По информации Общественной палаты, в штаб могут войти не только общественные организации, но и политические партии, представители кандидатов на пост главы республики. Здесь также ждут наблюдателей, ранее уже участвовавших в выборах. Штаб будет заниматься сбором и распространением информации о выборах, но также организует обучение граждан, которые захотят выступить наблюдателями. Всем им предоставят полная правовая поддержка, рассказано о правах и обязанностях, о методах фиксации нарушений и мерах реагирования.

Главная задача штаба - исключить любое возможное искажение результатов выборов главы региона, которые впервые пройдут в Чувашии в трехдневный срок. Наблюдатели будут работать на всех избирательных участках республики. "Рассчитываем, что сможем обеспечить нахождение минимум двух наблюдателей на одном участке, чтобы люди могли работать в две смены. Учитывая количество избирательных участков, мы должны подготовить более 2 тыс. наблюдателей", - процитировали Судленкова в Общественной палате.

Государственный совет Чувашии назначил выборы главы республики на единый день голосования, 13 сентября 2020 года. Глава республики избирается сроком на пять лет.