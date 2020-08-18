В Мурманске день географа и 175-летие РГО отметили автопробегом до юбилейной высоты

МУРМАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Любители географии и члены Русского географического общества (РГО) в Мурманске отметили День географа автопробегом от стелы на южном въезде в город, где находятся географические координаты, до мемориала Защитникам Заполярья, где находится высотная отметка в 175 метров, так называемая юбилейная высота. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель Мурманского областного отделения РГО Денис Моисеев.

"Автопробег мы начали ровно в 17:05 от южной стелы Мурманска, построенной еще в 70-е годы, там нанесены конкретные географические координаты - 68° 58' N 33° 03' "Ост", и двигались по направлению к мемориалу Защитникам Заполярья (мурманскому "Алеше"). Именно там, у монумента, мы финишировали в 17:50, оказавшись на высоте 175 метров над уровнем моря. Это очень символично, и время старта, и время финиша, и сама высота - это цифры юбилейные, поэтому мы и ставили своей целью достигнуть юбилейной высоты", - сказал Моисеев.

У мемориала к участникам автопробега присоединились военнослужащие Северного флота, которые также являются членами Русского географического общества, от имени командующего флотом они вручили активистам областного отделения РГО памятный адрес и подарок, все вместе возложили цветы к подножию монумента и зафиксировали время финиша на юбилейной высоте. Возглавлял делегацию участников РГО от Северного флота заместитель командующего по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, который также является членом РГО.

"Я раньше проходил службу на Черноморском флоте и еще там, в Севастополе, в 2018 году вступил в РГО. Мы плотно взаимодействуем и очень плодотворно, сейчас в Арктике находятся две экспедиции, в которых принимают участие и наши военнослужащие Северного флота, и представители РГО, одна на морском буксире МБ-12, вторая - на ледоколе "Илья Муромец". Им предстоит провести исследования на островах архипелага Новая Земля, на Таймыре и на Чукотке", - отметил Курочкин.

От мемориала Защитникам Заполярья, с юбилейной высоты, участники автопробега переместились севернее, к памятнику Ждущей, где географически проходит 69-я параллель. "Там мы зафиксировали 69-ю параллель серебристой лентой на асфальте. Есть идея поставить в этом месте знак в виде арки, на асфальте сделать соответствующую надпись "69-я параллель", это может стать еще одной достопримечательностью Мурманска. И любой, кто приезжает в наш город, сможет пройти через 69-ю параллель, запечатлеть себя на фото, это очень символично", - резюмировал председатель мурманского отделения РГО.

В этот же день ранее, отметили в РГО, состоялось праздничное мероприятие в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и экскурсия к мемориалу "Алеша". Проект реализуется впервые при поддержке Фонда президентских грантов, специально ко Дню географа изготовили несколько уменьшенных копий исторических памятников, в том числе и "Алеша" с тифлокомментариями. Эту работу активисты РГО намерены продолжить, следующая такая экскурсия для людей с ограниченными возможностями состоится в сентябре.