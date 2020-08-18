Дегтярев анонсировал дальнейшие перестановки в правительстве Хабаровского края

ТАСС, 18 августа. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о планируемых перестановках в правительстве региона.

"Перестановки однозначно будут, хотя бы по той причине, что есть вакансии. Например, первый заместитель губернатора при [бывшем главе края Сергее] Фургале прислал из Москвы по почте заявление на увольнение, вполне себе благородный поступок, если человек работал первым замом у прежнего руководителя. Вакансия есть, я подбираю человека. В министерство строительства подбираю человека, потому что прежнее руководство, к сожалению, оставило после себя одни недострои. Нужен крепкий человек, я уже имею понимание, кто это будет - хабаровчанин, имеющий опыт и в Москве, и в регионах", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Накануне Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения края Александра Витько, проработавшего в этой должности 13 лет. На его место назначат Евгения Никонова, который является заместителем председателя правительства края по социальным вопросам. Он хабаровчанин, окончил Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву. Также ранее по собственному желанию был уволен начальник управления лесами Константин Хрянин.