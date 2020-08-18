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Дегтярев рассказал, что намерен вместе с семьей оформить ипотеку в Хабаровске

Ранее врио губернатора сообщал о переезде своей семьи из Москвы в регион
Михаил Дегтярев Дмитрий Моргулис/ТАСС
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Михаил Дегтярев
© Дмитрий Моргулис/ТАСС

ТАСС, 18 августа. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о намерении взять в ипотеку квартиру в Хабаровске, куда также переезжает его семья.

"Мне нравится в Хабаровске. Мы уже с женой подыскали квартиру, будем в ипотеку покупать. Решение принято, семья переезжает полностью, все Дегтяревы будут в Хабаровске", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Работу в должности врио губернатора он назвал ответственной, но вместе с тем очень интересной и творческой.

"Света белого не вижу. Я доволен тем, что президент доверил высокий пост, и благодарю Владимира Владимировича", - добавил Дегтярев.

Ранее врио губернатора сообщал о своем намерении перевезти семью в Хабаровский край. До недавнего времени, по его словам, жена и четверо сыновей находились в Москве.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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