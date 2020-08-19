Барк "Седов" отошел от причала во Владивостоке и отправился в арктическую экспедицию

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Крупнейший в мире парусник "Седов" в среду отшвартовался от причала Тихоокеанского флота во Владивостоке и отправился в экспедицию по Северному морскому пути.

"Впервые за последние 150 лет барку "Седов", крупнейшему паруснику в мире, поручено осуществить арктическое плавание Северным морским путем. Наша задача - отдать дань Георгию Яковлевичу Седову, чьим именем назван барк, это капитан, который посвятил свою жизнь исследованию Арктики. Важно подготовить кадры, которые бы понимали, как работать в Арктике, там суровые условия. Желаем вам, как говорят полярники, чистой воды, путеводной полярной звезды и семь футов под килем", - сказал на церемонии проводов судна заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Российский барк "Седов", который участвует в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пришел в порт Владивосток в пятницу. За время стоянки состоялась смена курсантов и пополнены необходимые запасы. Затем "Седов" отправился в порт приписки - Калининград. Ожидается, что по пути "Седов" совершит короткий заход в Петропавловск-Камчатский также для пополнения запасов, в пути по Арктике его будет страховать находящийся на связи ледокол.

Ранее медиацентр кругосветки сообщил журналистам, что руководство Росрыболовства решило организовать дополнительный месячный рейс в связи с отменой большинства заходов парусника в иностранные порты на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Он позволяет курсантам пройти практику в море и набрать необходимый плавательный ценз.

Барк "Седов" отправился в кругосветное плавание из Калининграда 8 декабря 2019 года. За время плавания судно прошло 23 213 морских миль. Совершены заходы в порты Брест (Франция), Виго (Испания), Лас-Пальмас-де-Гран-Канариа (Испания), Монтевидео (Уругвай), Кейптаун (ЮАР), Порт-Луи (Маврикий) и Сингапур. Во время стоянок в портах на паруснике побывали более 11 тыс. гостей.

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии. В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях оно было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно, его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м.