В Приамурье запустит производство домашних сыров переехавшая из Бразилии староверка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Жители и гости села Волково в Амурской области уже зимой смогут наблюдать за производством домашнего сыра. Уникальное для этих мест предприятие намерена открыть Агрипина Ануфриев-Егорофф, приехавшая на Дальний Восток с сыном-подростком по федеральной программе переселения соотечественников из Бразилии. О том, как смелая переселенка осваивает сельское хозяйство в Приамурье, она рассказала ТАСС.

Предки Агрипины Ануфриев-Егорофф в середине прошлого века были вынуждены покинуть Дальний Восток и через Китай перебраться в Бразилию. А 35 лет назад в многодетной семье в Боливии родилась она - представительница общины староверов. Родители Агрипины до сих пор занимаются сыроварением, и это ремесло со временем стало делом ее жизни.

"В планах производить около 50 килограммов сыра в день. На такой объем требуется 500 литров молока. Мой принцип работы - чтобы продукт в магазине более трех дней не залеживался. Первое время мне будет помогать сын Дамиан. Мы с ним уже обо всем договорились", - отметила собеседница агентства.

Отладив производство и логистику, женщина планирует свой продукт экспортировать под брендом "От Агрипины" в соседние регионы, а также в Китай. А чтобы не переживать за свежесть моцареллы, на более длительные расстояния ее будут упаковывать в вакуум. Качественная упаковка также в разработке.

Во вторник, 17 августа, переселенку посетил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Он оценил развернувшееся строительство, продегустировал продукт, пожелал успехов.

Переезд в Россию

Российское гражданство Агрипина получила летом 2019 года. "С решением мне сильно помог Иван Ефимов - замгендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Он буквально пошагово говорил, что нужно сделать, чтобы принять участие в программе по переселению и переехать в Россию. Вел все переговоры с консульством. Впервые в страну, на языке которой я только совсем недавно начала думать, приехала в декабре 2018 года", - рассказала Агрипина о первом этапе возвращения на историческую родину.

Переселенка стала обустраиваться в Амурской области - поселилась неподалеку от города Свободного, а спустя почти год побывала на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью, где смогла попросить помощь у главы государства.

"После встречи с президентом, многое поменялось. Я просила о поддержке с финансированием, так как я приехала без капитала, и не смогу начинать с нуля. Он поручил, чтобы правительство позаботилось обо мне. И, действительно, Россельхозбанк быстро отреагировал: мне выделили кредит, на который я строю сыроварню, закупила оборудование", - сказала Ануфриев-Егорофф, добавив, что позже ей оформили в ипотеку дом и автомобиль.

Перспективы развития

Уже через неделю после получения гражданства староверка оформила крестьянско-фермерское хозяйство. Но производство сыров не шло, как на их семейном предприятии в Бразилии: там сырьем было домашнее молоко - ежедневно семья самостоятельно пасла буренок, все вместе их доили, а после уходили на кухню, чтобы сыр варить. Местное молоко в качестве сырья Агрипине не подошло, поэтому ей пришлось потратить время на изучение молочного рынка, поиски поставщика и в результат на переезд в Волково - ближе к производителю отобранного молока.

"Когда я приняла решение переехать из Свободненского района, с выбором нового места жительства и дома мне помогало правительство области, активно работали главы районов, представители Россельхозбанка. Например, в Ивановском районе очень хотели, чтобы я переехала к ним, и поэтому предложили очень много вариантов жилья. Но подходящий участок с домом, на котором можно еще и начать строительство, нашелся в Волкове", - сказал Агрипина, выразив благодарность специалистам областного правительства, которые готовы ее консультировать не только в вопросах касающихся российского законодательства, но и консультировать в бытовых делах.

За полтора года жизни в России Агрипина привыкла к ее укладу: полюбила снег и 30-градусные морозы и поняла, что не переносит жару. "Я встаю на рассвете - около пяти часов утра. Если я не увижу, как солнце встанет, то в душе состояние, словно день потерян. Это чувство невозможно объяснить", - призналась она.