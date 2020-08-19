Исследовательский и конференц-центр могут создать вблизи курорта в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН планирует создать площадку для проведения исследований, конференций и научных школ на лимнологической базе Института озероведения РАН вблизи курорта Красное озеро в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил директор центра Андрей Ронжин.

"Перспективный проект - это лимнологическая база на Красном озере, 80 км от Санкт-Петербурга в сторону Выборга. Там у Института озероведения РАН имеется база для работы нескольких лабораторий, ориентированных на изучение проблем внутренних водоемов, их экологического состояния. Учитывая ее достаточно выгодное географическое положение, мы планируем использовать как исследовательский центр и площадку для проведения различных организационных мероприятий, например, конференций, молодежных школ, семинаров, совещаний", - сказал Ронжин.

Он пояснил, что сейчас эта база находится в полуразрушенном состоянии, поскольку в нее длительное время практически не вкладывались средства. При восстановлении объекта ученые хотят использовать свои разработки в области энергоэффективных и роботизированных технологий.

"У нас есть инжиниринговый центр, там ведется прототипирование контроллеров для домофонов, переговорных устройств, также разрабатываются сетевые технологии управления информационной безопасностью, энергоэффективностью объектов. Кроме того, на Красном озере существует горнолыжный курорт, который хорошо востребован, и там имеются энергоэффективные постройки. В ближайшее время мы планируем встретиться с представителями курортной компании и найти варианты кооперации", - отметил Ронжин.

Петербургский исследовательский центр РАН был образован 17 июля 2020 года на основе Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации в результате присоединения к нему пяти институтов РАН Северо-Западного федерального округа. Центр проводит междисциплинарные исследования и разработки в области информационной и экологической безопасности, робототехники и сельского хозяйства.