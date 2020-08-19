Дополнительные авиарейсы запустят в августе - сентябре между Сахалином и Курилами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Количество авиарейсов по направлению Сахалин - Курилы (Сахалинская область) будет увеличено в августе - сентябре. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Дополнительные авиарейсы соединят Сахалин и Курильские острова. Их откроют на линиях Южно-Сахалинск - Южно-Курильск и Южно-Сахалинск - Курильск", - сообщили в пресс-службе правительства, отметив, что соответствующее распоряжение дал губернатор области Валерий Лимаренко. Решение было принято в связи с тем, что в этот период ежегодно пассажиропоток между Сахалином и Курилами увеличивается.

Сейчас авиасообщение между Сахалином и Курилами раз в день выполняет авиакомпания "Аврора". Дополнительные рейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск будут запущены 22, 23, 24, 26, 29, 30 и 31 августа, а также 1, 3, 8, 10 и 15 сентября. По направлению Южно-Сахалинск - Курильск - 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 августа, а также 3, 7, 10 и 14 сентября. Дополнительные рейсы также будет выполнять "Аврора".

Как сообщили журналистам в авиакомпании, тариф в одну сторону из Южно-Сахалинска в Курильск или Южно-Курильск составляет 5 950 рублей. Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открылась.