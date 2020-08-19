Три этнодеревни создадут в Красноярском крае осенью 2021 года

КРАСНОЯРСК, 19 августа. Этнодеревни создадут на севере Красноярского края в рамках грантовых проектов, направленных на поддержку инициатив коренных малочисленных народов, осенью 2021 года. Две этнодеревни создадут в поселке Суринда в Эвенкии и одна на Таймыре в поселке Волочанка, говорится в сообщении агентства по развитию северных территорий и поддержки коренных малочисленных народов края.

"Две этнодеревни появятся в национальном поселке Суринда в Эвенкии. Так, Демид Топоченок в рамках проекта "Сохраним нашу культуру и традиции" планирует создать аутентичное эвенкийское стойбище, максимально отобразив уклад жизни и быт своих предков, открыть небольшое производство по переработке дикоросов (ягода, орех) и пошивочный цех изделий декоративно-прикладного искусства. В рамках проекта "Этнодеревня эвенков Дылача" общины КМНС "Нярака" будут возрождаться традиционные способы переработки дичи и рыбы, а также создания национальной одежды и обуви", - говорится в сообщении. В Волочанке община "Хаски-тыал" создаст ферму-стойбище для выпаса домашних оленей и овцебыков, а также будут развивать ремесла коренных малочисленных народов Севера.

Как уточнили в агентстве, деревни начнут создавать в этом году, а закончить планируют осенью 2021 года.

В рамках конкурса грантовых проектов, направленных на поддержку КМНС, поддержку из краевого бюджета получат 22 проекта на сумму 54 млн рублей. Размер гранта составляет от 200 тысяч до 34 млн рублей. Проекты направлены на добычу, производство продукции традиционных видов деятельности КМНС, приобщении детей и подростков к традиционной культуре и национальным видам спорта.