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На строительство перрона аэропорта Камчатки объявили тендер на 2,9 млрд рублей

Заявки на участие будут приниматься до 26 августа

ТАСС, 19 августа. Федеральное госпредприятие "Администрация гражданских аэропортов" объявило тендер на 2,9 млрд рублей по строительству нового перрона аэропортового комплекса Петропавловск-Камчатский (Елизово). Об этом сообщил в среду ТАСС представитель правительства Камчатского края.

С 2019 года в столице региона ведется строительство нового терминала аэропорта. Подключение объекта к коммунальной сети должно завершиться до конца года.

"Стоимость контракта составит более 2,9 млрд рублей <...> Тендер был объявлен на этой неделе. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 26 августа, итоги подведут на следующий день", - сообщил собеседник агентства.

По информации краевых властей, подрядчик до конца 2022 года должен будет построить новый перрон, установить на объекте светосигнальное и прочее необходимое оборудование, построить внутренние дороги аэродрома и технические сооружения, реконструировать очистные сооружения.

Полный проект модернизации главной воздушной гавани Петропавловска-Камчатского предусматривает строительство нового перрона, нового четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тыс. кв. м, оснащенного четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса также войдут гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью более 14 тыс. кв. м.

Реконструкция аэропортового комплекса на Камчатке реализуется по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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