Эксперт: объем туруслуг в КБР сократился на 30%

НАЛЬЧИК, 19 августа. /ТАСС/. Объем оказываемых услуг в туристической отрасли снизился в среднем на 25-30% в 2020 году в Кабардино-Балкарии (КБР). Большой потерей для курортов стало как прерывание работы всего комплекса, так и отсутствие иностранцев, заявила ТАСС председатель Ассоциации рестораторов, отельеров и мастеров индустрии гостеприимства СКФО Индира Гузеева.

"В среднем, объем оказываемых туристических услуг упал в Кабардино-Балкарии на 25-30%, но если брать в разрезе полугодий, то это цифра гораздо больше, потому что мы пропустили половину первого полугодия, в нормальном режиме проработали только январь, февраль и частично март. В первом полугодии, в связи с закрытием всех объектов туристической отрасли, потери составят как минимум 50-60%. Большой утратой для отрасли является и потеря зарубежных туристов и альпинистов, потому что они везли сюда достаточно большие деньги", - рассказала Гузеева.

По данным Министерства курортов и туризма КБР с туристическими целями регион в 2019 году посетили 24 тыс. иностранцев. Туристическая отрасль Кабардино-Балкарии признана одной из наиболее пострадавших из-за пандемии (весь комплекс был закрыт с 28 марта по 10 июля) и ущерб оценить сложно, такая же ситуация с санаториями, добавила она.

"Да, сильно пострадали санатории, которые не смогли работать даже при наличии госконтрактов, помимо этого, у них есть другие проблемы. Какие убытки они понесли и в связи с не заездами, и в связи с судебными спорами, которые у них сейчас начнутся - в деньгах оценить сложно, но они огромные и проблемы есть. Более того, сейчас санатории столкнулись еще с тем, что даже принимая людей им приходится менять условия проживания, загрузка уменьшается в два раза с учетом требований о социальном дистанцировании, о расселении и т.д. Новые условия, при которых разрешается заселять в один номер людей не из одной семьи, начали работать буквально только сейчас", - отметила она.

Между тем республиканские власти выделили дополнительно 20 млн руб. для поддержки предприятий отрасли, наряду с другими мерами господдержки, которые предоставили как на федеральном, так и региональном уровне.

"Не у всех маленьких предприятий получается воспользоваться субсидиями на поддержку. Ни для кого не секрет, что "серая" оплата труда слишком высокая и первые, пострадавшие в связи с таким положением вещей - это маленькие предприятия, у которых большинство людей не оформлены на работу по трудовому законодательству. Субсидии на поддержку предусмотрены и для индивидуальных предпринимателей, но получается, что им выплатят его в размере самого владельца, потому что он зарегистрирован как ИП и вместе с ним один-два работника, которые официально трудоустроены, на всех остальных сотрудников выплаты не полагаются", - добавила эксперт. Эта ситуация спровоцирована самими людьми как работодателями, так и соискателями, сетует Гузеева. "Владелец, не оформивший человека на работу, не смог помочь ему сам и лишил такой возможности государство. Есть и обратная ситуация, когда человек просит сам о том, чтобы его не оформляли на работу, потому что у него есть кредиты, задолженности и алиментные отношения", - отметила она.

О состоянии туротрасли КБР

По данным Министерства курортов и туризма КБР, перечень объектов курортно-рекреационного и туристского комплекса республики в настоящее время насчитывает 221 предприятие. За 1 полугодие 2020 года в республике отдохнуло 144 тыс. человек, что в два раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сокращение турпотока власти связывают с ограничениями, введенными на территории КБР в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Деятельность объектов курортно-рекреационного и туристского комплекса республики была приостановлена с 28 марта до середины июля 2020 года.

Общий объем предоставленных услуг в сфере туризма за I полугодие 2020 года, по расчетам министерства, составляет 1624,8 млн рублей, что на 30% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. В настоящее время республика готова единовременно разместить 15 тыс. 818 туристов и отдыхающих.