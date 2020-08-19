Эксперт: прирост населения в Якутии идет в тех районах, где развивается промышленность

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Прирост населения в Якутии сегодня обеспечивается только на территории трех районов, где происходит развитие крупных промышленных предприятий, заявил в ходе онлайн-заседания "Дискуссионного клуба" на тему анализа существующих мер поддержки жителей Арктической зоны, которое прошло в среду, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаил Погодаев.

"У нас сегодня, к сожалению, миграционная убыль населения продолжается в Якутии. У нас всего три района, из которых нет у нас оттока. Это Оленекский, Анабарский и Булунский районы, и во многом это связано с развитием промышленности. Анабарский, Оленекский районы это, конечно, развитие алмазодобывающей промышленности, это новые рабочие места, более высокий уровень доходов. Булунский улус связан с развитием [арктического] порта Тикси", - сказал Погодаев.

По его словам, в перечисленных районах люди не только получают высокую заработную плату, но и обеспечиваются жильем, социальной инфраструктурой. И именно эти аспекты он выделил в качестве необходимых для решения проблемы оттока населения из других якутских улусов (районов).

"Обеспечить привлекательность работы и жизни в Арктике без комплексного подхода, к сожалению, мы не сможем. Те меры, которые сегодня существуют, они такие точечные, по каким-то отраслевым направлениям, и они сегодня не обеспечивают того, чтобы это действительно было привлекательно для людей. Уровень зарплат должен быть высок, чтоб обеспечивать северное удорожание", - отметил эксперт.

В качестве предложений он озвучил необходимость субсидирования транспортной составляющей для предпринимателей, занимающихся торговлей необходимыми товарами в северных районах. Также назвал необходимым запуск программы строительства муниципального жилья.

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