Оснащение медцентров Минобороны в Дагестане будут использовать для диагностики патологий

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Оборудование трех медицинских центров, построенных Минобороны РФ в Дагестане для борьбы с пандемией коронавируса, планируется использовать для ранней диагностики патологий легких, а также других тяжелых заболеваний, такие перспективы обсуждались на встрече министра здравоохранения республики с представителями госкорпорации "Росатом" в ходе их рабочей поездки в Дагестан, сообщили в среду в пресс-службе Минздрава региона.

Многофункциональные медицинские центры в Дагестане были построены Минобороны РФ по распоряжению президента РФ Владимира Путина в городах Каспийске и Дербенте, а также в селении Ботаюрт Хасавюртовского района.

"Уже после завершения пандемии, современное диагностическое оборудование, установленное в новых центрах, можно будет использовать для ранней диагностики как патологий легких, так и ряда других заболеваний - онкологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, нейрохиругического и неврологического профилей <...>. Представители Росатома отметили, что такой опыт уже имеется, и выразили готовность оказать всестороннюю помощь и поддержку в данном вопросе", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Минздрава Дагестана уточнили, что в настоящее время в новых центрах идет формирование штатного расписания, после чего медучреждения должны получить лицензию и приступить к приему пациентов.

На встрече с представителями Росатома министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов также отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в республике остается достаточно напряженной. "Мы находимся в постоянной готовности. На сегодняшний день у нас в резерве имеется отдельный корпус на 350 коек, на базе Республиканской клинической больницы №2", - привели в пресс-службе слова министра.