Редкий белый тигренок родился в екатеринбургском цирке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Редкий белый тигренок родился в Екатеринбургском государственном цирке. Об этом сообщила в среду в Уральском региональном центре ТАСС директор цирка Тамара Бортникова.

"В конце июля в аттракционе "Мой тотем" родился белый тигренок. Это большая радость для всех цирковых, для нас это большое редкое событие, и в нашем цирке оно случилось <...> У хищных белых тигров это вообще редкий факт", - сообщила она.

Белый тигр является особью бенгальского тигра с врожденной мутацией, которая приводит к полностью белой окраске. У таких тигров черно-коричневые полосы на белом мехе и голубые глаза. Такая окраска очень редко встречается среди диких животных - одна особь на 10 тыс. тигров с обычным окрасом.

Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года. По данным на сайте цирка, по своей конструкции его здание считается одним из лучших в Европе, оно приспособлено для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2 558 мест, два манежа - основной и репетиционный. Цирк носит имя Народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.