Центры общественного здоровья появятся в Карачаево-Черкесии в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 19 августа /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены открыть в регионе два центра общественного здоровья до конца текущего года, учреждения будут заниматься вопросами привлечения жителей к здоровому образу жизни, вакцинацией и диспансеризацией населения. Об этом ТАСС в среду сообщили в Министерстве здравоохранения КЧР.

"Мы планируем в этом году открытие муниципальных центров общественного здоровья на базе отделений медицинской профилактики в Черкесской городской поликлинике и медико-санитарной части города Черкесска", - рассказала собеседница агентства.

В министерстве отметили, что центры будут заниматься вопросами мотивации перехода жителей на здоровый образ жизни, профилактикой возникновения и развития факторов риска различных заболеваний, таких как ожирение, курение, алкоголизм, и формирования у населения ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких. Также такие центры будут заниматься вакцинопрофилактикой и диспансеризацией. Для работы в центрах планируется привлечение новых для региона специалистов - валеологов.

"Мы считаем, что это нужно, потому что надо заниматься профилактикой, борьбой с факторами риска - с избыточным весом, с курением, алкоголизмом. С этим нужно работать, чтобы не доводить жителей до заболевания. Особая и важная роль в работе центров - это вакцинопрофилактика. Чем больше жителей будет привито и чем выше будет иммунная прослойка, тем меньше будет больных людей. У нас сейчас этот показатель составляет около 50%, теперь необходимо повысить планку", - пояснила собеседница агентства.

В министерстве отметили, что открытие центров запланировано в рамках программы "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (ЗОЖ)" нацпроекта "Демография". На эти цели будет направлено 600 тыс. рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.