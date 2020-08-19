На Ставрополье более 25 тыс. семей получили помощь в подготовке детей к школе

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. многодетных семей на Ставрополье воспользовались региональной мерой поддержки для подготовки детей к началу учебного года. Всего на эти цели власти края направили около 60 млн рублей, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике правительства региона.

"В Ставропольском крае 25 295 многодетных семей получили денежные компенсации на подготовку школьников к началу нового учебного года. Общий объем средств на эти цели в 2020 году составил 59,5 млн рублей из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Денежная компенсация выплачивается многодетным семьям края на каждого из детей школьного возраста с 2016 года. В этом году ее получили 50 696 школьников региона. По данным управления, право на получение ежегодной денежной компенсации на сборы детей в школу имеет один из родителей или опекунов многодетной семьи. В этом году размер выплат на каждого ребенка составляет 1 161,97 рублей.

Сообщается, что перед новым учебным годом нуждающиеся семьи Ставрополья могут также получить помощь по сбору ребенка в школу в рамках всероссийской волонтерской акции. Для участия в ней малообеспеченным семьям необходимо предъявить в территориальные органы соцзащиты соответствующие справки. Добровольческая акция "Соберем ребенка в школу" продлится до конца августа.