Доля качественных дорог на Кубани за пять лет выросла более чем на треть

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Доля качественных дорог в Краснодарском крае за последние пять лет выросла более чем на треть и достигла показателя в 68,9%, сообщил ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" власти региона начали реализацию крупных дорожных проектов - строительство нового моста между Кубанью и Адыгеей и обновление важной региональной трассы Краснодар - Ейск.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к Черноморскому побережью, образуются пробки, заторы возникают и в населенных пунктах региона, через которые следует транзитный транспорт из-за отсутствия объездов. Нагрузка на транспортную инфраструктуру Кубани еще больше увеличилась после открытия Крымского моста. В регионе на протяжении последних лет по поручению губернатора ведется активная работа по приведению в порядок ведущих к побережью трасс и муниципальных дорог, строительство новых за счет регионального бюджета и федеральных госпрограмм. В городских агломерациях стартовал ремонт и строительство дорог в рамках нацпроекта.

"За пять лет на Кубани построено и капитально отремонтировано более 3,2 тыс. км автомобильных дорог: речь идет только об участках, которые находятся в ведении края - регионального и межмуниципального значения, также мы привели в порядок почти 2,5 тыс. км улично-дорожной сети в населенных пунктах. Большим подспорьем здесь стал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - за год реализации нацпроекта в Краснодаре, Сочи и Новороссийске доля дорог, соответствующих нормативным показателям, увеличилась с 49% до более чем 62%. В этом году показатель составит 68,9% - это более 1,9 тыс. км дорог", - сообщил губернатор.

По его словам, общий объем финансирования всех мероприятий нацпроекта в регионе в этом году увеличился практически вдвое, до 8,1 млрд рублей в текущем. За счет этого в 2020 году уже привели в порядок 193 объекта местного значения в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской городских агломерациях общей протяженностью 183,4 км.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на Кубани идет не только ремонт, но и строительство, и реконструкция дорог и мостов. В этом году объекты, реализующиеся по нацпроекту, более масштабные", - рассказал глава региона.

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Вороновский уточнил, что по итогам 2019 года на сети дорог регионального значения доля трасс в нормативном состоянии увеличилась с 68% (6156,86 км) до 68,9% (6238,35 км).

Доступные дороги для жителей Кубани

По словам главы региона, за последние пять лет общий объем дорожного фонда Кубани увеличился почти втрое - с 18,6 млрд рублей в 2015 году до 33,3 млрд рублей в 2020 году.

"Это позволило нам не просто заниматься латочным ремонтом дорог, а приступить к строительству новых участков трасс. Среди знаковых проектов - дорога от станицы Тенгинской до - границы с Адыгеей в Усть-Лабинском районе: жителей соседних населенных пунктов разъединяло расстояние в 45 километров, теперь оно сократилось до 11 км. Достроена дорога от станицы Нижегородской до поселка Мезмай: до этого люди передвигались на высокопроходимой технике, по-другому было просто не проехать. А строительство дороги станица Журавская - Тихорецк позволило решить проблему с перегрузкой дорожной сети города и вывести транзитное движение из центра Тихорецка за его пределы", - отметил Кондратьев.

По словам Кондратьева, одним значимых текущих проектов для жителей Краснодарского края является стартовавшее в этом году строительство обхода станицы Ленинградской. Здесь через небольшой населенный пункт с преимущественно однополосным движением идет большой автотрафик к Крымскому мосту. Это создает неудобство не только водителям транзитных автомобилей, но и самим местным жителям. Строительство обхода является также частью формирования нового транспортного подхода к Крымскому мосту.

"Маршрут основного магистрального подъезда к Крымскому мосту со стороны центральной России пройдет через станицу Ленинградскую по автодороге Краснодар - Ейск. Таким образом, строящийся обход этого населенного пункта имеет стратегическое значение для развития туристической отрасли, так как число автомобилистов, направляющихся на курорты Краснодарского края и Крыма, с улучшением дорог только растет", - пояснил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Алексей Вороновский. Он уточнил, что протяженность объезда составит порядка 16,6 км, на нем предусмотрено строительство трех транспортных развязок в разных уровнях.

Вороновский также обратил внимание на значимость начавшейся реконструкции автодороги Краснодар - Ейск от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской. Эта трасса ведет из краевого центра к побережью Азовского моря, по ней следуют как гости региона, так жители небольших населенных пунктов. Сейчас большая часть автодороги имеет двухполосное движение. "В летний период из-за увеличения туристов и перевозок сельхозпродукции наблюдается затрудненное движение транспорта по автодороге Краснодар - Ейск. Проведенная реконструкция сделает дорогу гораздо более безопасной, а передвижение по данной трассе станет комфортным для жителей и гостей Кубани", - отметил замглавы региона.

Для решения проблемы межрегионального сообщения в рамках нацпроекта в 2020 году начали строительство нового моста через реку Кубань, соединяющего Краснодар и территорию Республики Адыгея. Нагрузка на данный участок кратно выросла в связи с активной застройкой в районе административной границы между регионами, имеющими общую транспортную систему. Кроме того, через действующий мост едут автомобили, направляющиеся в сторону Черноморского побережья. Старый мост не выдержан нагрузки, его решили заменить новым, который будет построен до 2024 года неподалеку от существующего.

"Эксплуатация существующего Яблоновского моста нецелесообразна ввиду его технического состояния и поэтому в дальнейшем планируется объект демонтировать", - сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Мегапроект Кубани

В настоящее время на Кубани реализуется несколько федеральных проектов по развитию дорожной сети. Одним из них является строительство нового подхода к Крымскому мосту. В 2020 году был заключен контракт на проектирование трассы, которую построят к 2024 году. Она призвана решить не только проблему загрузки существующих дорог в пик курортного сезона, когда туристы стремятся посетить объекты обоих Крыма и Краснодарского края, но и будет способствовать развитию транспортной логистики между субъектами РФ и деловых связей.

Протяженность нового участка трассы А-289 составит 119 км, общая стоимость проекта достигает 100 млрд рублей. Дорога пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Работы будут проходить в рамках федерального проекта. Губернатор Кондратьев ранее отмечал, что новая дорога значительно повысит транспортную доступность промышленных, портовых и туристических районов Кубани: Славянска-на-Кубани, Крымска, Анапы, Темрюка и всего Таманского полуострова.

"Предусмотрено строительство четырехполосной автомобильной дороги первой категории, четырех транспортных развязок, восьми путепроводов, моста через реку и 25 мостов через каналы", - сказал Вороновский.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ТАСС сообщили, что среднегодовая суточная интенсивность движения по единственному существующему на данный момент подходу к Крымскому мосту, который проложен по автомобильной дороге федерального значения А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - Белый, составляет до 30-40 тыс. автомобилей, а прогноз на 20-летний период предполагает увеличение интенсивности до 72,6 тыс. автомобилей в сутки. "Причем по новому направлению пойдет 55% этого трафика", - отметили в министерстве.

С открытием движения по Крымскому мосту назрела и необходимость развития транспортной инфраструктуры в краевом центре - Краснодаре. В городе усугубилась проблема пробок из-за движения по его территории транзитного транспорта, особенно грузового, которая была актуальной для делового центра края и ранее. Для ее решения в ближайшее время начнется строительство дальнего западного обхода Краснодара.

"Трасса объекта выбрана таким образом, чтобы выйти из города Краснодара, не затрагивая зону Краснодарской агломерации и минимизировать прохождение трассы в черте населенных пунктов, в связи с чем полностью исключить необходимость сноса существующей жилой застройки. Планируемое начало реализации строительства - второе полугодие 2020 года, продолжительность - 24 месяца", - сообщили ТАСС в министерстве, уточнив, что стоимость реализации проекта составляет почти 40 млрд рублей.

Комфортная дорога к морю

Так как Краснодарский край является основным туристическим регионом РФ, власти уделяют особое внимание ремонту и реконструкции участков черноморских трасс. Как сообщили в министерстве со ссылкой на данные ФКУ "Упрдорчерноморье", 68% трасс федерального значения в настоящий момент находятся в нормативном состоянии. "А к январю 2021 года эта цифра составит уже 70,7%", - отметили в министерстве.

Так, в 2020 году приведут в порядок 55 км трассы автодороги М-4 "Дон", которая обеспечивает связь с побережьем. Сейчас на трассе ведется реконструкция транспортной развязки на участке от Краснодара до Новороссийска. В летний период на этом участке трассы фиксируют большой трафик как легкового, так и грузового транспорта, причем по этой автодороге туристы следуют не только в сам Новороссийск, но и на другие курорты края - Геленджик, Анапу.

Строительство развязки позволит развести транспортные потоки грузового транспорта, следующего в порт и отдыхающих, направляющихся по данной трассе в курортные города региона. Развязка станет двухуровневой, будет иметь шесть полос для движения в обоих направлениях, а расчетная скорость движения на этом участке автодороги составит 150 км/ч.

В Сочи к концу года планируют также завершить капитальный ремонт тоннеля №6 на Обходе курортного города на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи. Это обеспечит транзитный коридор мимо загруженного Центрального района Сочи в Имеретинскую низменность, горный кластер и к границе с Абхазией.