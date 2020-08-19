Минеральные источники возобновили работу в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Бюветы с минеральной водой, работа которых была приостановлена из-за пандемии, вновь открыты для горожан и отдыхающих в Пятигорске. Об этом сообщил в среду глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Центральная питьевая галерея (ул. Кирова 26 а), бюветы №1 (пересечение ул. Карла Маркса с ул. Лермонтова) и №19 (в районе Лазаревской церкви) работают в полном объеме", - написал Ворошилов на своей странице в Instagram.

По его словам, минеральная вода прошла все необходимые санитарные процедуры и анализы.

По информации пресс-службы городской администрации, рекомендуется проводить лечение минеральными водами только по предписанию и под присмотром специалиста, поскольку вода из источников намного активнее столовой минеральной воды.

По данным Минтуризма края, на начало августа 2020 года из 124 санаториев Ставрополья открылись 109, они приняли на лечение и отдых более 21 тыс. человек. На август 2020 года в санаториях забронировано более 21 тыс. путевок.