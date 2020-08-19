Два десятка семей из города Нальчика награждены медалью "За любовь и верность"

НАЛЬЧИК, 19 августа. /ТАСС/. Медалью "За любовь и верность" награждены 20 семей, проживающих в Нальчике, сообщается в среду на официальной странице администрации города в Instagram.

"В мэрии Нальчика состоялась церемония вручения медали "За любовь и верность", посвященная Дню семьи, любви и верности. День семьи, любви и верности отмечается всем российским обществом, праздник приобрел общенациональный масштаб, объединив миллионы людей независимо от национальности и вероисповедания. С 2008 года более 200 семей города Нальчика получили медаль, в этом году награды были удостоены 20 семей", - говорится в сообщении.

Открывая торжественную церемонию и приветствуя собравшихся, глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов подчеркнул, что счастливые, крепкие и дружные семьи - это основа процветания города, республики и страны.

Медаль "За любовь и верность" была учреждена в 2008 году оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Ею награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, совместным трудом добившиеся благополучия и воспитавшие детей достойными членами общества. День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви считаются покровителями семьи и брака.