Число заключенных на Ставрополье соцконтрактов увеличилось вдвое в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Количество заключенных социальных контрактов в Ставропольском крае выросло в 2020 году более чем в два раза. В регионе с начала года заключено 230 соцконтрактов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы региона.

"Ставропольцам выделяются средства на открытие собственного дела. Особенно востребована эта мера поддержки для тех, кто планирует создать личное подсобное хозяйство. С начала года заключено 230 социальных контрактов, в то время как ранее было не более 100 ежегодно", - говорится в сообщении.

По данным краевого Минтруда, в 2019 году в крае было заключено около 100 социальных контрактов, как и в предыдущие годы. По решению властей в 2020 году в регионе была увеличена сумма поддержки, на которую могут рассчитывать семьи - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что меры поддержки могут быть расширены. "Люди, которые хотят работать на себя, должны иметь такую возможность. Посмотрите потребность, если она выше, чем мы сегодня ее обеспечиваем, - готовьте предложения в бюджет будущего года", - цитирует пресс-служба Владимирова по итогам его встречи с главой краевого министерства труда и социальной защиты населения края Еленой Мамонтовой.

Программа социальных контрактов действует в Ставропольском крае с 2014 года. Семьи вкладывают деньги в развитие подсобных хозяйств, начало предпринимательского дела. По анализу властей более половины семей, получивших поддержку, смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и выйти из категории малоимущих.