Дегтярев объяснил кадровые перестановки в Минздраве Хабаровского края

ТАСС, 19 августа. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что большинство жалоб, которые поступили к нему за последние три недели, касались системы здравоохранения в регионе, итогом их рассмотрения стала отставка главы регионального Минздрава Александра Витько.

"По здравоохранению за последние три недели поступило 90% жалоб на медобслуживание. Результат вы знаете - Витько ушел из правительства", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Хабаровск".

Он рассказал, что его жена, а также двое его детей помогали ему и тайно проверяли работу местных поликлиник.

"Я в первый день предупредил, что отчетам не верю, хочу знать реальную картину", - напомнил врио губернатора.

В начале текущей недели Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько, проработавшего в этой должности 13 лет. На его место будет назначен Евгений Никонов, который является заместителем председателя правительства края по социальным вопросам.

Ранее Дегтярев посетил одну из поликлиник, пообщался с пациентами, выяснилось, что в медучреждении не соблюдается режим термометрии, результаты анализов не отправляются на электронную почту, охрана ведет себя агрессивно, в учреждении не хватает специалистов, особенно терапевтов и педиатров.