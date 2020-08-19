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Дегтярев объяснил кадровые перестановки в Минздраве Хабаровского края

По словам врио главы региона, за последние недели он получил множество жалоб на систему здравоохранения

ТАСС, 19 августа. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что большинство жалоб, которые поступили к нему за последние три недели, касались системы здравоохранения в регионе, итогом их рассмотрения стала отставка главы регионального Минздрава Александра Витько.

"По здравоохранению за последние три недели поступило 90% жалоб на медобслуживание. Результат вы знаете - Витько ушел из правительства", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Хабаровск".

Он рассказал, что его жена, а также двое его детей помогали ему и тайно проверяли работу местных поликлиник.

"Я в первый день предупредил, что отчетам не верю, хочу знать реальную картину", - напомнил врио губернатора.

В начале текущей недели Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько, проработавшего в этой должности 13 лет. На его место будет назначен Евгений Никонов, который является заместителем председателя правительства края по социальным вопросам.

Ранее Дегтярев посетил одну из поликлиник, пообщался с пациентами, выяснилось, что в медучреждении не соблюдается режим термометрии, результаты анализов не отправляются на электронную почту, охрана ведет себя агрессивно, в учреждении не хватает специалистов, особенно терапевтов и педиатров.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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