В Татарстане к столетию республики запустят интеллектуальное деловое пространство

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана в день празднования столетия республики в режиме онлайн откроют интеллектуальное деловое пространство и коммуникационную платформу для взаимодействия с партнерами и экспертами "100% Татарстан". С 30 августа по 10 сентября на платформе планируется провести панельные дискуссии, мастер-классы и лекции по направлениям и отраслям, в которых республика добилась успеха и имеет опыт, сообщила журналистам в среду руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Сессии будут идти в трех параллельных потоках, то есть это не один контент весь день, а три разных потока контента. Поэтому мы достаточно большую работу проделали по подготовке такого мероприятия. Я думаю, важно, что будут организованы чаты для работы с населением, будут прямые эфиры, каждый сможет задать свой вопрос. И если даже в онлайн-форме мы не успеем дать ответ каждому, то в письменной форме мы сможем ответить - либо это могут быть предложения, идеи", - сказала она, отметив, что информация будет транслироваться на трех языках: русском, татарском и английском.

Для участия в мероприятиях онлайн-пространства нужно пройти регистрацию на сайте 100tatarstan.com. На сайте в течение 10 дней будут транслироваться 12 видов видеоконтента - репортажи, дебаты, интервью, есть формат панельных дискуссий, мастер-классов, лекций. Участие в мероприятиях бесплатное. "Программа очень насыщенная, интересная", - добавила Минуллина.

Программа форума включает в себя работу более 300 сессий по 21 направлению, таким как IT-индустрия, образование, медицина, сельское хозяйство, туризм, циркулярная экономика, инвестиции и предпринимательство, биотехнологии и др. В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, онлайн-митапы, интервью с экспертами.

Информационное агентство ТАСС выступает в качестве генерального информационного партнера интеллектуального делового пространства "100% Татарстан".

27 мая 1920 года подписали декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в Татарской республике в торжественной обстановке передали Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП (б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева.