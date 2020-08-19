Дегтярев намерен переназначить хабаровского министра образования и науки

ТАСС, 19 августа. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что намерен переназначить главу регионального министерства образования и науки Викторию Хлебникову.

"Хлебникову Викторию Георгиевну планирую переназначить. Сейчас идут процедуры согласования и проверок. [В правительстве] должны быть кристальные люди. Если человек соответствует должности, вопросов со стороны госбезопасности к нему нет, он остается в должности. Это моя позиция", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Хабаровск".

Хлебникова стала министром образования и науки Хабаровского края в мае текущего года, до этого - исполняла обязанности главы министерства, с 2018 года была замминистра.

Накануне Дегтярев анонсировал дальнейшие перестановки в правительстве Хабаровского края. Ранее он отправил в отправил в отставку министра здравоохранения края Александра Витько, проработавшего в этой должности 13 лет. Также ранее по собственному желанию уволили начальника управления лесами Константина Хрянина.