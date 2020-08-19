На территории Ульяновского технического университета создали дронодром

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Техническое открытие дронодрома для запуска беспилотных летательных аппаратов прошло в среду на территории Ульяновского государственного технического университета. В дальнейшем на площадке будут проводиться соревнования, сообщила журналистам врио ректора вуза Надежда Ярушкина.

"Сегодня состоялось техническое открытие дронодрома. Мы подготовили площадку, несколько раз скашивали [траву], чтобы она была приемлемая. Мы выбрали первый набор оборудования, которое позволяет проводить соревнования первого уровня, и мы составили календарь событий", - сказала она.

Ярушкина поделилась, что вуз привлечет спортсменов, инженеров и техников, которые увлекаются беспилотными летательными аппаратами. "Это настоящий спорт со своей зарегистрированной федерацией. Запланированы первые соревнования в Ульяновской области, которые мы назовем "Чудеса на виражах". Мы хотим стать точкой притяжения для школьников", - отметила она.

По словам врио ректора, у вуза есть серьезные достижения в сфере аэрокосмической съемки, управления воздушным движением и дронами. "У нас есть серьезные математические модели, которые позволяют летать стае дронов. Мы считаем, что такого рода вид спорта может эти задачи показать зримо", - уточнила она.

По словам Ярушкиной, в дальнейшем вузу нужно наращивать парк летательных аппаратов. "Пока он у нас школьного уровня, а нам нужны летательные аппараты более совершенные для того, чтобы участвовать в спортивной лиге соответствующего уровня, для того, чтобы проводить исследования. Если говорить про некоторые первоочередные нужды, то мы нуждаемся в парке беспилотных летательных аппаратов разного класса. Для стартовой площадки это сумма в пределах полумиллиона рублей", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о дальнейшем развитии проекта.