Москва примет участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода в следующем году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Дни Нижегородской области пройдут в Москве в 2021 году, запланировали выставки и патриотические акции, фестивали, спортивные, образовательные и культурные мероприятия. В следующем году столица примет участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение по реализации взаимных мероприятий в рамках проекта "Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода". Соглашение предусматривает совместную организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий, выставок и фестивалей, связанных с празднованием юбилея Нижнего Новгорода", - значится в публикации.

Как уточняется на сайте, в Дни Нижегородской области в Москве запланировали выступления творческих коллективов Нижегородской области, выставки нижегородских художников. Также в рамках празднования Дня города Москвы в 2021 году пройдет культурно-патриотическая акция "Алтарь Отечества" с прохождением маршрута народного ополчения из Москвы в Нижний Новгород под девизом "Благодарная столица".

Документ также предусматривает реализацию туристско-образовательных инициатив, включая проекты "Город открытий" и "Кремлевские маршруты". В Нижегородской области также проведут Дни Москвы.

"Сергей Собянин отметил многовековые связи Москвы и Нижнего Новгорода и подчеркнул, что углубление взаимного сотрудничества пойдет на пользу жителям обоих регионов. Глеб Никитин выразил уверенность, что участие Москвы в подготовке празднования юбилея сделает его ярким и насыщенным. По его словам, в итоге 800-летие Нижнего Новгорода станет важным событием для всей страны", - сообщается на сайте.

Партнерство регионов

"Нижегородская область - крупный торгово-экономический партнер Москвы. Товарооборот между организациями регионов составляет порядка 120 млрд рублей. По объему торговли с Москвой Нижегородская область является лидером среди регионов Приволжского федерального округа и занимает седьмое место по России в целом", - сообщается на сайте.

Как уточняется в публикации, нижегородские производители активно участвуют в региональных ярмарках и фестивалях цикла "Московские сезоны" - "Путешествие в Рождество", "Московская Масленица" и других. Предприятия также регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа. Начиная с 2018 года было заключено свыше 3,7 тыс. контрактов на общую сумму 7,2 млрд рублей.

"Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют гуманитарные связи в сфере образования, здравоохранения и культуры. За последние пять лет 18,9 тыс. жителей Нижегородской области прошли лечение в московских больницах. Педагоги и учащиеся двух регионов совместно принимают участие в научно-практических конференциях, форумах, круглых столах, мастер-классах, вебинарах и других мероприятиях", - заключается на сайте.