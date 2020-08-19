Команда СКФО впервые развернула на Эльбрусе флаг системы среднего профтехобразования

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Представители средних профессиональных учебных заведений СКФО совершили восхождение на самую высокую вершину Европы Эльбрус, где развернули флаг системы профессионально-технического образования (СПО) РФ в честь ее 80-летия. В восхождении приняли участие представители Северной Осетии и Дагестана, сообщил ТАСС директор по развитию дагестанского "Технического колледжа им. Р. Н. Ашуралиева" Шамиль Магомедов, принявший участие в восхождении.

"Возникла идея развернуть на Эльбрусе флаг системы среднего профессионально-технического образования России, которой в этом году исполняется 80 лет, потому что Эльбрус - высшая точка Европы, а мы стремимся к тому, чтобы наше профессиональное образование, его качество, тоже всегда было на высоте. Изначально планировалось, что это сделают альпинисты, люди с подготовкой. Но в итоге решили пойти сами - представители колледжа из Северной Осетии и Дагестана. Представители Института развития образования РФ торжественно передали нам флаг системы среднего профессионального образования России", - сказал Магомедов, добавив, что флаг СПО подняли на Эльбрус впервые.

По его словам, также в восхождении приняли участие представители "Северо-Кавказского аграрно-технического колледжа"(Северная Осетия) - руководитель учебного заведения Алан Моуравов и несколько студентов и преподавателей.

Кроме того, участники восхождения развернули на самой высокой горе Европы флаг движения "Абилимпикс", направленного на развитие системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.