Ростехнадзор просит вновь приостановить работу обогатительной фабрики в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказское управление Ростехнадзора потребовало вновь приостановить деятельность обогатительной фабрики "Садкинская" в Ростовской области из-за выявленных нарушений, которые представляют угрозу жизни более 300 работников предприятия. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

Ранее управление направило в суд материалы о привлечении компании к ответственности в виде административного приостановления переработки угля на обогатительной фабрике, так как в ходе проверки ведомство выявило нарушения обязательных требований промышленной безопасности. Белокалитвинский городской суд вынес постановление о приостановке деятельности шахты "Садкинской" на 25 суток. Оно истекло 17 августа.

"Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) потребовало повторно приостановить деятельность обогатительной фабрики "Садкинская", эксплуатация которой представляет угрозу жизни и здоровью более 300 работников предприятия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, шахтоуправление "Садкинское" не устранило обстоятельства, послужившие основанием для административного приостановления деятельности. В связи с этим управление повторно направило материалы о приостановке деятельности фабрики в суд.

В ходе внеплановой проверки Ростехнадзора выяснилось, что шахтоуправление "Садкинское" эксплуатирует обогатительную фабрику, которую не ввели в эксплуатацию в установленном порядке, технологическая линия фабрики не соответствует проектным решениям, эксплуатация оборудования осуществляется с нарушениями требований промышленной безопасности, без лицензии, а к работе допущен неаттестованный персонал. По факту незаконной эксплуатации обогатительной фабрики в отношении юридического и должностных лиц шахтоуправления "Садкинское" возбудили дела об административных правонарушениях.

Шахта "Садкинская" входит в Южную угольную компанию, основанную в ноябре 2004 года. Помимо "Садкинской", в состав компании входят также проектируемая шахта "Садкинская Северная" и строящаяся "Садкинская Восточная". Компания занимается разработкой месторождений угля марки антрацит, расположенных в Сулино-Садкинском угленосном районе восточного Донбасса.