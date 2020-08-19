Германский предприниматель вступил в должность почетного консула ФРГ в Татарстане

ТАСС, 19 августа. Германский предприниматель Арно Шайер будет отныне по совместительству почетным консулом ФРГ в Татарстане. Торжественная церемония приведения назначенца к присяге и вручения ему соответствующих грамот, подписанных президентом страны и подтверждающих его полномочия, состоялась в среду в резиденции посла ФРГ в Москве.

"Татарстан стал третьим регионом России, наряду с Краснодаром и Владивостоком, где учреждена должность почетного консула, - сообщил в беседе с корр. ТАСС посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр. - Кроме того, у нас есть также четыре генеральных консульства в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Их деятельность, дополненная усилиями представительства торговой палаты, Гете-Института и неправительственных организаций, направлена в первую очередь на содействие развитию всестороннего сотрудничества между нашими странами".

Выбор на Татарстан пал не случайно, признал глава германского диппредставительства. "Этот регион обладает мощной сырьевой базой и производственной базой, промышленным и научным потенциалом, - отметил он. - Налажены тесные двусторонние связи по линии высших учебных заведений, осуществляются культурные обмены, развивается туризм, растет интерес к изучению немецкого языка. Мы находимся накануне важного события: в конце сентября будет дан старт Году Германии в России, в рамках которого предстоит провести немало крупных мероприятий, в том числе в Татарстане. Мы рассчитываем на помощь нашего почетного консула в организации этих мероприятий".

По мнению посла, лучшего кандидата, чем Арно Шайер, на должность почетного консула найти было трудно. Он уже пятнадцать лет живет в Казани, где руководит собственной торгово-консалтинговой фирмой в сфере дорожного строительства. Там же, в столице Татарстана, он встретил свою супругу и создал семью.

"Конкретных планов на перспективу в качестве почетного консула у меня пока нет, - сказал Шайер в беседе с корр. ТАСС. - Все вопросы, касающиеся в том числе подготовки и проведения Года Германии, мне еще предстоит обсудить с послом. В остальном же главной своей задачей вижу оказание помощи гражданам Германии, если таковая им потребуется, в затруднительных ситуациях, связанных, в частности, с утратой документов, оказанием экстренной медицинской помощи и правового содействия, в также в других подобных случаях. Это мне доводилось делать уже не раз".

Дипломатическая практика

Согласно международной дипломатической практике, почетный консул - это лицо, не состоящее на консульской, дипломатической либо иной государственной службе, но выполняющее консульские функции по поручению представляемого государства и с согласия государства пребывания, гражданство которого оно чаще всего имеет. За выполнение консульских функций почетный консул жалованья не получает, но может обращать в свою пользу консульские сборы. Как правило, на эту должность назначаются материально независимые люди, имеющие свой собственный бизнес, поскольку, в отличие от штатных, почетные консулы имеют право заниматься коммерческой деятельностью.