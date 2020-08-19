Власти Новгородской области планируют создать в регионе лесную школу

п. ХВОЙНАЯ /Новгородская область/, 19 августа. /ТАСС/. Власти Новгородской области предложили создать в регионе лесную школу, которая поможет внедрять научные разработки в сферу лесного хозяйства и станет местом, где специалисты смогут подтверждать свою квалификацию. Проект школы представил в среду главе Рослесхоза Сергею Аноприенко, находящемуся в регионе с рабочей поездкой, зампред правительства области Тимофей Гусев.

"Мы предлагаем несколько расширить концепцию образовательной системы лесной отрасли. Это учреждение [Новгородская лесная школа], которое интегрируется в общее образовательное и научное пространство и с разных заведений набирает преподавателей, берет разные курсы. Плюс к этому, то, что можно было бы догрузить в этот интегратор, - часть рынка сертификационных и консалтинговых услуг", - сказал Гусев, пояснив, что методическую помощь проекту готовы оказать австрийские партнеры, заключившие соглашение с регионом.

Он пояснил, что задача проекта - аккумулировать и интегрировать в лесную отрасль новые научные решения. Кроме того, новгородские власти рассматривают будущую школу как площадку, где действующие специалисты лесной отрасли смогут подтверждать свою квалификацию. Регион рассчитывает на поддержку Рослесхоза в реализации этого проекта.

"Тема интересная, имеет право на существование. <…> Сейчас рабочая группа очень активно работает по поручению президента в рамках изменения нормативно-правовых актов, и я предлагаю вам включиться в этот процесс ", - прокомментировал презентацию проекта глава Рослесхоза.

Как пояснил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин, есть определенные федеральные ограничения, которые необходимо урегулировать, прежде чем начать формирование лесной школы. "[Нужно] чтобы лесные профессии попадали в список тех, которые требуют подтверждения знаний. А дальше уже нужно выстраивать эту систему. Безусловно, эта система должна быть федеральной. И Новгородская лесная школа сможет встроиться в эту логику тогда, когда появятся вот эти определенные рамки", - сказал Никитин.