В строительную сферу Дагестана необходимо привлечь более двух тысяч специалистов

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Дефицит специалистов и рабочих кадров наблюдается в строительной сфере Дагестана, в настоящее время отрасли не хватает около 2,2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе главы республики по итогам совещания по вопросу кадрового обеспечения строительной отрасли республики.

"Сегодня Дагестан, как в целом и страна, испытывает определенные трудности с рабочей силой, задействованной на строительных объектах республики. В числе причин - отток из республики жителей Азербайджана, которые в условиях пандемии не смогли вернуться в Дагестан. Большинство из них были задействованы в строительном секторе региона. В настоящее время имеется нехватка 2,2 тысячи специалистов в строительной сфере", - говорится на официальном сайте главы республики.

Для решения проблемы предлагается, в частности, привлекать специалистов для выполнения строительно-монтажных работ через дополнительные субподрядные организации, а также задействовать на стройках региона выпускников профильных учебных заведений.

"Министерству образования и науки республики предложено привлечь в отрасль выпускников строительных колледжей Махачкалы и Каспийска. По оценке только в этом году они выпустили более 500 специалистов разных профессий. Минтруду республики рекомендовано провести анализ потребности в рабочих профессиях, в том числе в центрах занятости, и представить сведения в Минстрой (Дагестана)", - говорится в сообщении.

Кроме того, предполагается рассмотреть возможность привлечения к труду, в том числе в строительных организациях, осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях республики, с таким предложением выступил начальник УФСИН РФ по Дагестану Андрей Поляков. Глава республики Владимир Васильев поручил его проработать. "Это наши граждане, которые оказались в такой жизненной ситуации. Если они смогут зарабатывать и производить что-то полезное - будет хорошо", - приводятся в сообщении слова Васильева.

По его словам, в настоящее время на территории Дагестана ведется строительство более 180 объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сумму около 25 млрд рублей. На этих объектах трудоустроили свыше 4 тысяч человек, в основном - жители республики.