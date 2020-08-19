В Татарстане представили проект стратегии развития набережной реки Казанки

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Архитектор, сооснователь студии Orchestra Design Эдуард Моро представил президенту Татарстана Рустаму Минниханову проект стратегии развития набережной реки Казанки, включающий в себя систему парков. Об этом в среду сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации в Доме правительства региона.

"Проект предполагает видение развития прибрежных территорий реки на период 2020-2030 годов, создание крупнейшей экосистемы прибрежных парков, которая станет экономическим и образовательным ресурсом для устойчивого развития Казани. По замыслу архитектора стратегия развития Казанки сформирует новые сценарии поведения горожан, в которых приоритетами станут активный и здоровый досуг у воды", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в целом стратегия отвечает запросу горожан на экологичный образ жизни и сохранение природного наследия. Проект доступен на платформе kazanka.tatar, где можно поделиться мнениями. На сегодня поступило более 600 предложений.

Как сообщил Эдуард Моро, ключевые элементы стратегии - это создание 12 новых парков на новых территориях в 1 536 га, порядка 150 новых и обновляемых пешеходных маршрутов по прибрежным территориям. В результате будут созданы новые туристические маршруты и возможности отдыха для гостей города и жителей Казани. "Предполагается связать все территории вдоль реки в единую систему маршрутов", - говорится в сообщении.

В частности, Моро представил концепцию создания парков "Старая Казанка", "Манзара", "Сады у Казанки", "Урам", "Залив Казанки", Фестивальный квартал, парк знаний, спортивный парк, эконабережную на территории "Русско-немецкой Швейцарии", Савиновский парк, парк пяти рек, экопарк "Су аланы". Как отметил Минниханов, проделана большая работа.

"Получился очень хороший проект. Есть целостное понимание развития территорий. Этот документ может стать дорожной картой", - цитирует Минниханова пресс-служба. По его словам, важно определить этапы реализации проекта, в зависимости от финансовых средств.