Эксперт: арктическая стратегия Якутии позволит развить морской комплекс в рамках СМП

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Реализация стратегии Арктической зоны Республики Саха (Якутия) предполагает развитие и создание морского макрокомплекса в рамках Северного морского пути (СМП). Такое мнение выразил ТАСС доцент Института общественных наук РАНХиГС, координатор экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

"В инновационный сценарий арктической стратегии Якутии заложено создание и развитие морского макрокомплекса. В частности, в стратегию включены проекты по реконструкции и модернизации Жатайского судоремонтно-судостроительного завода, который позволит строить суда для эксплуатации в прибрежной зоне СМП. Кроме того, в стратегический документ вошли проекты по развитию Зеленомыского речного порта в поселке Черском Нижнеколымского района", - сказал Воротников.

По мнению эксперта, реализация планов развития Зеленомыского речного порта позволит улучшить снабжение арктических улусов Якутии и Билибинского района Чукотского автономного округа, а также обрабатывать грузы для освоения Баимского минерально-сырьевого центра на Чукотке.

По мнению Воротникова, властям региона при создании макрокомплекса необходимо использовать различные форматы взаимодействия государства и бизнеса. "Возможно использование как государственно-частного партнерства (включая концессии), так и контракты жизненного цикла, финансирование за счет прироста налогов. Кроме того, необходимо добиться, чтобы эти проекты были экологичными, "зелеными", - добавил собеседник агентства.

В стратегии развития Арктической зоны Якутии применен бассейновый подход, определены основные направления пространственного развития Анабарской, Приленской, Янской, Индигирской, Колымской групп районов, развитие которых также связано с СМП.