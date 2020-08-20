Международный фестиваль старообрядцев в режиме онлайн стартовал в Забайкалье

ЧИТА, 20 августа. /ТАСС/. Шестой международный фестиваль старообрядцев "Семейская круговая" стартовал в Забайкалье в четверг в режиме онлайн, сообщила журналистам пресс-служба министерства культуры региона.

Как ранее информировали краевые власти, перейти к онлайн-формату в 2020 году организаторы фестиваля решили из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что завершится "Семейская круговая" 15 сентября.

"Мероприятие проходит на официальном сайте проекта - семкруговая.рф. По словам организаторов, дистанционный формат не помешает работе традиционных творческих площадок проекта. Среди них - "Частушечная", "Песенная", "Обрядовая", а также "Мастер-классы" от специалистов по традиционной культуре и мастеров декоративно-прикладного творчества", - говорится в сообщении.

Также на сайте представлена выставка работ народных мастеров "Деревня мастеровая" и организован конкурс коллективов, которые занимаются изучением и сохранением народной песенной культуры. "Каждый коллектив по-своему самобытен и неотразим, многим участницам далеко за 70. Именно здесь происходит тесное общение с настоящими носителями песенного фольклора. Благодаря таким конкурсам мы можем проследить связь поколений, где песня передается от старого к малому", - процитировали в пресс-службе заведующую отделом традиционной культуры учебно-методического центра Забайкальского края Алену Филатову.

В фестивале будут участвовать коллективы из Астраханской, Нижегородской, Волгоградской, Пензенской, Омской областей, Алтайского края, республик Удмуртия, Татарстан, Бурятия, а также из Белоруссии.

Культура семейских начала складываться в Забайкалье во второй половине XVIII века, когда сюда стали ссылать семьи старообрядцев Белоруссии, Польши, Украины и северных регионов России. Поскольку семейские долгое время соблюдали обычаи и религиозные правила своих предков и жили замкнутыми общинами в отдаленных районах края, им удалось сохранить культурное наследие допетровской Руси. Первый фестиваль "Семейская круговая" прошел в 2012 году в селе Красный Чикой.