Линейки для 24 тыс. первоклассников в Приморье пройдут без родителей

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Линейки для первоклассников в Приморье пройдут без родителей, в мероприятиях примут участие только дети и сотрудники школ. В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС сообщили, что в этом году в школу пойдут около 24 тыс. детей, в прошлом году среднее образование начали на тысячу учеников меньше.

В общеобразовательные учреждения были направлены рекомендации Министерства просвещения РФ и Роспотребнадзора по организации работы. Согласно документу, в школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения детей по всем предметам кроме тех, занятия по которым требуют специального оборудования. Кроме того, документ запрещает проведение массовых мероприятий в школах с присутствием учеников разных классов, родителей и граждан, не являющихся сотрудниками учреждения, в одном месте.

"В связи с этим нужно уделить особенное внимание организации торжественных линеек в школах. Так, на линейке у первоклассников могут быть только сами первоклассники", - подчеркнула министр образования края Наталья Бондаренко, слова которой приводят в пресс-службе.

Бондаренко отметила, что школы готовы к началу нового учебного года. В образовательных организациях будут проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств и тщательной обработкой всех контактных поверхностей. Помещения должны регулярно проветривать и проводить процедуры обеззараживания воздуха с применением специального оборудования.

Замминистра образования края Марина Шкуратская сообщила ТАСС, что в регионе достаточно педагогов и классов для всех 24 тыс. первоклассников. Она также отметила, что с начала учебного года стоимость обедов для учеников начальных классов увеличится с 42 до 77 рублей.

Президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.