Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье запустил новые направления экотуризма

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших национальный парк "Земля леопарда" в июле, после возобновления экскурсий, в 1,5 раза превысило показатель за аналогичный период в прошлом году. Об этом в четверг сообщает пресс-служба "Земли леопарда".

"Новые маршруты "Земли леопарда" привлекают все больше туристов со всей России в условиях закрытости границ из-за пандемии. Летний туристический сезон в самом разгаре, но количество посетителей нацпарка уже превысило показатели аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза. Сотни гостей посещают юго-запад Приморья для экскурсий, туров, встреч с дикими животными и заповедным морем", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе национального парка, за весь июль прошлого года "Землю леопарда" посетили около 700 туристов. В этом же году экскурсии по особо охраняемым территориям проходят с 15 июля, за вторую половину месяца гостями нацпарка стали уже около тысячи человек.

К началу послаблений режима повышенной готовности в Приморском крае нацпарк запустил несколько новых направлений экологического туризма: стал доступен кластерный участок "Гамовский" с экскурсиями в оленепарк и заповедные бухты, популярным направлением стал новый многодневный индивидуальный тур "По следам диких кошек" в места обитания леопардов и тигров. Туристов по-прежнему интересует и маршрут по экотропе "Тропой леопарда", где они могут познакомиться с природными особенностями мест обитания дальневосточного леопарда. "Регулярно гостями нацпарка становятся приезжающие издалека энтузиасты, в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. Многие отмечают, что до начала пандемии планировали отпуск в Италии, Исландии, других странах, но путешествие на Дальний Восток не разочаровывает и дарит незабываемые впечатления", - отметила заместитель директора национального парка Олеся Малюкова.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока, для защиты самых редких на планете крупных кошек - дальневосточных леопардов. По последним данным, здесь был замечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, в нацпарке зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра: 31 взрослый тигр и 10 котят.