В Дагестане до 2023 года планируют построить 84 школы

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Восемьдесят четыре школы более чем на 29 тыс. мест, а также 87 детских садов на 12,9 тыс. мест планируется построить в Дагестане до 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки республики.

"В рамках федеральных и республиканских программ до 2023 года на территории республики запланировано строительство 84 школ на 29 378 мест, 87 детских садов на 12 929 мест, два спортивных зала к школам общей площадью 576 кв. м", - заявила вице-премьер - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, слова которой приводятся в сообщении.

В ходе ежегодного республиканского августовского совещания педагогических работников в Дагестане Омарова также сообщила, что за последние два года в республику из федерального бюджета было привлечено более 16,3 млрд рублей. "Из них 15,6 млрд рублей - на строительство 57 детских садов и 22 школ", - уточнила она.

Ранее в пресс-службе Минобранауки Дагестана ТАСС сообщили, что к началу нового учебного года в регионе планируется открыть девять новых школ на 2 294 места, а также один детский сад на 280 мест. В общей сложности до конца 2020 года в Дагестане планируется ввести в эксплуатацию 33 школы на 9 074 ученических места и 58 детских садов на 8 560 мест.

Строительство новых школ в Дагестане позволит решить проблему трехсменного обучения. По данным Минобрнауки Дагестана, на начало 2020 года в республике было 19 школ с трехсменным обучением, в них в третью смену обучались более 3 тыс. школьников.