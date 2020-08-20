Власти Северной Осетии окажут финансовую поддержку лучшим волонтерским проектам

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Лучшие волонтерские проекты получат гранты из республиканского бюджета. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета республики по делам молодежи Руслан Джусоев.

"По инициативе главы республики Вячеслава Битарова лучшие проекты в области добровольчества будут поддержаны в виде грантов из республиканского бюджета. Запланировано выделение 1,5 млн рублей", - сказал Джусоев.

Ранее подобные проекты финансировались из фондов федеральных проектов, различных грантовых конкурсов. Грант из республиканского бюджета будет предоставляться после победы на конкурсе.

Данный конкурс станет одним из мероприятий разрабатываемой программы по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность. "У нас и сейчас активно развито волонтерство, а с грантовой поддержкой надеемся на еще больший охват", - отметил Джусоев.

Он также пояснил, что выделение грантов начнется со следующего года.