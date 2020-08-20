На Ставрополье реконструируют водопровод

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Казьминский групповой водопровод будет капитально отремонтирован на Ставрополье до конца 2020 года для улучшения водоснабжения пяти населенных пунктов. В муниципалитетах проживают около 7,7 тыс. человек, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

"Казьминский групповой водопровод общей протяженностью 10,8 км снабжает питьевой водой потребителей хуторов Саратовский, Беловский, Васильевский, Андреевский и села Казьминское. Однако за 36 лет эксплуатации он достиг высокого уровня износа, и сегодня уже не справляется со своей функцией, поэтому было принято решение о поэтапной замене аварийных участков <…>. Работы планируется завершить до конца года", - говорится в сообщении.

Работы проходят в два этапа. Первый аварийный участок группового водопровода отремонтировали в начале 2020 года. "В крае стартовал второй этап капитального ремонта Казьминского группового водопровода. Предстоит заменить аварийный участок протяженностью 3,2 км, что позволит улучшить водоснабжение 5 населенных пунктов Кочубеевского района, где проживают 7,7 тысячи человек", - уточнили в управлении.

По данным краевого правительства, проблемы с водоснабжением на Ставрополье испытывают жители 107 населенных пунктов, в регионе разработана пятилетняя программа развития водоснабжения. До 2024 года на реконструкцию и строительство объектов водоподачи в общей сложности планируется направить 3,8 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. В 2020 году на улучшение водоснабжения в крае направят до 500 млн рублей. Это позволит обеспечить качественной водой 100 тысяч человек, проживающих в 24 населенных пунктах.