Экологическая акция "Чистая гора-2020" пройдет на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Высокогорная экологическая акция по уборке мусора на склонах Эльбруса состоится в Кабардино-Балкарии (КБР). "Генеральную уборку" склонов высшей горы Европы проведут 5 сентября и посветят концу альпинистского сезона, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе АО "Курорт Эльбрус".

Высота Эльбруса достигает 5642 метров над уровнем моря. Ежегодно курорт, расположенный на его склонах, принимает сотни тысяч туристов и альпинистов. На склонах горы остается мусор, который не удается убрать полностью.

"На склонах горы Эльбрус 5 сентября пройдет масштабная экологическая акция "Чистая гора". Мероприятие будет приурочено завершению сезона альпинизма и горного туризма на всесезонном курорте Эльбрус", - говорится в сообщении.

Участвовать в акции может любой желающий, добровольцев бесплатно поднимут на канатке до отметки достигающей почти 4 тыс. метров - до самой высокой станции канатной дороги в Европе "Гара-Баши". Работы по уборке мусора охватят территории от Приюта 11 (высота 4200 м) до поляны Азау (высота 2300 м). Оганизаторы предоставят необходимые принадлежности для уборки - перчатки и мусорные мешки.

Среди участников проведут розыгрыш призов в числе которых есть и абонементы на канатную дорогу. Для участия в акции необходимо заранее зарегистрироваться, всю необходимую информацию можно найти на сайте и аккаунтах компании в соцсетях.

Организатором акции "Чистая гора" выступает АО "Курорт Эльбрус", партнерами являются Минкурортов и туризма региона, администрация Эльбрусского района и компания "Альпиндустрия".