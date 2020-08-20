Производство плодов и ягод в России в 2020 г. составит около 900 тыс. тонн

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 20 августа. / ТАСС/. Урожай плодов и ягод в России в 2020 году ожидается на уровне 900 тыс. тонн, что на 18% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов.

"Пока мы ожидаем цифру в районе 900 тыс. тонн. Это связано с тем, что во многих регионах страны сложились неблагоприятные погодные явления в виде возврата весенних холодов. Сильнее всего пострадали наши основные производящие плоды и ягоды регионы, мы сейчас говорим о СКФО и ЮФО", - сказал Некрасов журналистам во время открытия выставки "PROяблоко2020" на Ставрополье.

По его словам, в течение пяти лет ожидается прирост урожая более чем в два раза. "В последние годы видим очень хороший рост объема производства плодов и ягод в стране. В прошлом году мы произвели чуть более 1,1 млн тонн. В этом ожидаем урожай чуть ниже из-за неблагополучных условий, наш стратегический ориентир - производство к 2025 году 2 млн 200 тыс. тонн", - сообщил директор департамента на выставке.

Он отметил, что там, где площади были застрахованы, выплатят страховое возмещение, а также будут выплаты со стороны страховых компаний. "И конечно, все, что касается предоставления компенсирующих стимулирующих субсидий в рамках региональных порядков, должно быть выплачено, в том числе, на наш взгляд, в первую очередь и садоводческим", - добавил глава департамента.

По информации Некрасова, Минсельхоз России приступил совместно с отраслевым сообществом к выработке мер господдержки садоводства и производства плодов и ягод. "Это мероприятие - первая площадка, где эти меры будут презентованы отраслевому сообществу. Они будут вынесены на публичное обсуждение, чтобы была возможность их скорректировать и сделать так, чтобы те задачи, которые стоят перед нами, были решены в кратчайшие сроки", - добавил представитель министерства.

Международная выставка-форум "PROяблоко2020" 20 августа начала работу в Минеральных Водах. Она собрала садоводов со всей страны, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государственные меры поддержки. Выставка и конгресс "PROяблоко2020" будут проходить до 22 августа.