Адыгее выделили более 211 млн рублей на строительство и ремонт сельских дорог в 2020 году

МАЙКОП, 20 августа. /ТАСС/. Республика Адыгея в 2020 году с учетом федеральной поддержки получила более 211 млн рублей по программе "Комплексное развитие сельских территорий" на строительство и реконструкцию дорог местного значения, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"По программе "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 год в республике с учетом федерального и регионального финансирования предусмотрено свыше 211 млн рублей. Предполагается построить и реконструировать восемь автодорог местного значения в различных населенных пунктах. В ходе формирования опорной сети автомобильных дорог определено 17 дорожных объектов, имеющих важное значение для дальнейшего развития региона", - сообщили в пресс-службе.

Среди этих объектов - "Даховская-плато Лаго-Наки", "Гузерипль-плато Лаго-Наки", "обход г. Майкопа", "Черниговская-Дагомыс", "Энем-Адыгейск", "Тахтамукай-Козет-Новый-Яблоновский", "Белореченск-Гиагинская-Дружба", "Краснооктябрьский-Курджипская-Дагестанская-Безводная", "Абадзехская-Новосвободная", "Краногвардейское-Уляп-Зарево" и другие.

Уточняется, что Адыгея вошла в число субъектов РФ, где на 94% и выше обеспечено выполнение обязательств в дорожном строительстве.